Правда ли, что с возрастом риск инсульта снижается

В новом исследовании участвовали 28 235 человек. У них к началу исследования никогда не было инсульта. В среднем наблюдали за ними учёные в течение 11 лет.

Во время проведения исследования учёные зарегистрировали 1405 инсультов в течение 276 074 человеко-лет. Человеко-годы - это количество людей, которые участвуют в исследовании, а также количество времени, которое каждый участник проводит в эксперименте.

Далее всех участников разделили на три возрастные группы. В младшую вошли те, кому 45-59 лет, в среднюю - те, кому 60-70 лет, в старшую - люди в возрасте 74+.

У участников с сахарным диабетом из младшей группы риск инсульта был примерно в два раза выше, чем у их ровесников без диабета. А у людей, страдающих диабетом, из старшей возрастной группы этот риск был выше на 30% по сравнению с людьми того же возраста, у которых не было диабета.