Правда ли, что с возрастом риск инсульта снижается

Правда ли, что с возрастом риск инсульта снижаетсяВажно учитывать при этом ряд факторов
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, учёные выяснили, как наличие или отсутствие гипертонии и сахарного диабета с возрастом влияют на риск инсульта. Выяснилось, что иногда этот риск может снижаться.
Фото: Regency Health
В новом исследовании участвовали 28 235 человек. У них к началу исследования никогда не было инсульта. В среднем наблюдали за ними учёные в течение 11 лет.
Во время проведения исследования учёные зарегистрировали 1405 инсультов в течение 276 074 человеко-лет. Человеко-годы - это количество людей, которые участвуют в исследовании, а также количество времени, которое каждый участник проводит в эксперименте.
Далее всех участников разделили на три возрастные группы. В младшую вошли те, кому 45-59 лет, в среднюю - те, кому 60-70 лет, в старшую - люди в возрасте 74+.
У участников с сахарным диабетом из младшей группы риск инсульта был примерно в два раза выше, чем у их ровесников без диабета. А у людей, страдающих диабетом, из старшей возрастной группы этот риск был выше на 30% по сравнению с людьми того же возраста, у которых не было диабета.
Кроме того, эксперты обнаружили, что у людей с повышенным кровяным давлением из более молодой группы вероятность инсульта на 80% выше, чем у людей того же возраста без гипертонии. В старшей группе этот риск снижался уже до 50%.
Также обнаружилось, что у темнокожих людей из младшей группы риск возникновения инсульта выше по сравнению с белыми участниками из этой же группы. Однако эта разница стала меньше в старшей возрастной группе.
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