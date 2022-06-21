Правда ли, что синий свет от экранов гаджетов вредит коже

Правда ли, что синий свет от экранов гаджетов вредит кожеРассказывает специалист
На самом деле синий свет окружает нас повсюду. Это и солнечные лучи, и люминесцентные лампы, и лампы накаливания, и смартфоны, и пр. На сегодняшний день появляется всё больше доказательств вредного воздействия такого излучения. Учёные говорят о том, что этот свет может вызвать нарушение «биологических часов», отрицательно влияет на кожу, глаза.
При этом большая часть исследований посвящена воздействию на организм человека ультрафиолетовых лучей. Считается, что самый распространённый побочный эффект влияния синего света - это увеличение числа активных форм кислорода (АФК), высокореактивных химических веществ, которые образуются из кислорода. Если АФК чересчур много, то это может привести к повреждению ДНК и повысить вероятность развития рака.
Другие исследования продемонстрировали, что синий свет способен активировать гены, которые связаны с воспалением и повреждением кожи. Причём некоторые научные работы доказали, что простой солнцезащитный крем не может защитить от синего и видимого света.
На самом деле синий свет может оказаться полезным для организма. К примеру, его раньше применяли для лечения кожных болезней (в том числе экземы). Кроме того, такой свет способен ускорить заживление ран и используется в фотодинамической терапии (этот метод применяется для избавления от проблем с кожей).
Однако всё же в определённых дозах синий свет может нанести повреждения коже. При этом специалисты пока не знают, какие конкретно источники этого света вредят человеку. Исследования показывают, что экраны гаджетов действительно могут повысить количество АФК. Однако солнечные лучи для людей всё же гораздо вреднее. Дело в том, что свет от экранов отличается в 100-1000 раз меньшей интенсивностью, чем синий свет от солнца. Также он не способствует развитию меланодермии.
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