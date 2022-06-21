Правда ли, что синий свет от экранов гаджетов вредит коже

На самом деле синий свет окружает нас повсюду. Это и солнечные лучи, и люминесцентные лампы, и лампы накаливания, и смартфоны, и пр. На сегодняшний день появляется всё больше доказательств вредного воздействия такого излучения. Учёные говорят о том, что этот свет может вызвать нарушение «биологических часов», отрицательно влияет на кожу, глаза.

При этом большая часть исследований посвящена воздействию на организм человека ультрафиолетовых лучей. Считается, что самый распространённый побочный эффект влияния синего света - это увеличение числа активных форм кислорода (АФК), высокореактивных химических веществ, которые образуются из кислорода. Если АФК чересчур много, то это может привести к повреждению ДНК и повысить вероятность развития рака.

Другие исследования продемонстрировали, что синий свет способен активировать гены, которые связаны с воспалением и повреждением кожи. Причём некоторые научные работы доказали, что простой солнцезащитный крем не может защитить от синего и видимого света.