Правда ли, что сладости и другие ультраобработанные продукты вредны для детей

Для проведения исследования специалисты проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания. Участвовали в этом обследовании более 1500 американских детей в возрасте от 3 до 15 лет.

По итогам анализа стало ясно, что дети 3-5 лет, у которых показатели развития опорно-двигательного аппарата были самыми низкими, получали на 273 калории из ультраобработанных продуктов в день больше. Кроме того, исследование продемонстрировало, что подростки 12-15 лет со здоровой сердечно-сосудистой системой каждый день потребляли на 226 калорий из подобных продуктов меньше, чем дети, имели слабое сердце.

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