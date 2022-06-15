Правда ли, что сладости и другие ультраобработанные продукты вредны для детей

Правда ли, что сладости и другие ультраобработанные продукты вредны для детейИ как такая пища влияет на организм ребёнка
Учёные выяснили, что у тех детей, которые больше остальных едят конфеты, чипсы, сухие завтраки и другие продукты, подвергшиеся глубокой обработке, со временем ухудшается здоровье. В частности, у 3-5-летних любителей таких продуктов хуже были развиты по сравнению со сверстниками двигательные навыки, а у 12-15 подростков оказалась ослаблена сердечно-сосудистая система.
Из ультраобработанных продуктов исследователи обращали внимание на закуски в упаковках, конфеты, сухие завтраки, газировки, соки и йогурты с сахаром, супы в консервах, готовые блюда (гамбургеры, куриные наггетсы, хот-доги, пицца).
Для проведения исследования специалисты проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания. Участвовали в этом обследовании более 1500 американских детей в возрасте от 3 до 15 лет.
По итогам анализа стало ясно, что дети 3-5 лет, у которых показатели развития опорно-двигательного аппарата были самыми низкими, получали на 273 калории из ультраобработанных продуктов в день больше. Кроме того, исследование продемонстрировало, что подростки 12-15 лет со здоровой сердечно-сосудистой системой каждый день потребляли на 226 калорий из подобных продуктов меньше, чем дети, имели слабое сердце.
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