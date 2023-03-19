Правда ли, что соль продлевает жизнь

В Интернете можно найти множество самой разной информации. В том числе о том, что соль настолько полезна для здоровья, что может увеличить продолжительность жизни. Но что же показывают научные исследования?

Вообще нам обычно солёная пища кажется вкуснее. И этому есть два объяснения. Первое - соль способствует тому, что в пищеварительном тракте выделяются различные жидкости и появляется аппетит. Второе - она в целом улучшает вкус еды, так как вступает в реакцию с определёнными веществами, содержащимися в ней.

Но что насчёт влияния соли на продолжительность жизни человека?