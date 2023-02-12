Правда ли, что сон защищает от рака

В организме человека есть особые клетки, которые обнаруживают и уничтожают клетки, склонные к канцеризации. При недостатке или отсутствии сна активность и эффективность этих клеток снижается. В результате и рак развивается быстрее.

Недавние научные исследования также показывают, что люди, которые рано идут спать и рано встают, меньше подвержены риску развития рака пищеварительного тракта (включая рак желудка, поджелудочной железы, толстой кишки).

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