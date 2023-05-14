Правда ли, что у худых людей быстрее обмен веществ

Существует основной уровень метаболизма, то есть энергетические потребности, предназначенные для поддержания жизни. Этот основной уровень составляет 60-80% общих затрат энергии в день. Для большинства из нас физическая активность составляет 15-30% ежедневных затрат энергии.

У стройного человека, как правило, мышечной массы меньше. Поэтому основной уровень метаболизма у него будет ниже. Это приведёт к замедлению метаболизма. Те, кто весит больше, имеют больше клеток всех типов, в том числе мышечных. Это увеличивает их потребность в энергии и повышает скорость метаболизма.

Однако внешний вид тоже не является надёжным показателем. Два человека с одинаковым весом могут иметь разную мышечную массу.

Но почему тогда некоторые остаются худыми, когда едят много всего? Это может быть унаследовано. Или же человек просто ведёт активный образ жизни. Возможно также, что они просто едят меньше.

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