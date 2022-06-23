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Правда ли, что у настойчивых людей мозг работает лучше

Ответ на этот вопрос нашли учёные из Испании
Есть мнение, что когнитивные способности (мышление, речь, обучение и пр.) у упорных людей развиты лучше. Однако результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, показали, что это не всегда так.
Правда ли, что у настойчивых людей мозг работает лучше

В более ранних научных работах специалисты писали, что настойчивость (то есть упорство в достижении цели даже при неудачах) может быть связана с некоторыми когнитивными функциями. Нурия Агерре из Университета Гранады (Испания) совместно с коллегами выяснила, действительно ли это так.

В исследовании испанских учёных приняли участие 134 человека. Они заполняли специальные анкеты и выполняли на компьютере четыре экспериментальных задания.

Правда ли, что у настойчивых людей мозг работает лучше

После анализа всех результатов выяснилось, что люди, имеющие высокие показатели упорства, не всегда обладают высоким уровнем развития когнитивных способностей. При этом исследование подтвердило, что упорство связано с высоким уровнем внимательности и низким уровнем импульсивности. Вообще самые настойчивые испытуемые демонстрировали самые разные модели когнитивных способностей.

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