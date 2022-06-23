Правда ли, что у настойчивых людей мозг работает лучше

В более ранних научных работах специалисты писали, что настойчивость (то есть упорство в достижении цели даже при неудачах) может быть связана с некоторыми когнитивными функциями. Нурия Агерре из Университета Гранады (Испания) совместно с коллегами выяснила, действительно ли это так.

В исследовании испанских учёных приняли участие 134 человека. Они заполняли специальные анкеты и выполняли на компьютере четыре экспериментальных задания.