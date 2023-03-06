Правда ли, что внутриканальные наушники портят слух

Правда ли, что внутриканальные наушники портят слухИли всё-таки это миф?
Сегодня всё ещё можно услышать противоречивые мнения по поводу того, вредят ли наушники слуху. Особенно часто говорят об этом, когда упоминают внутриканальные наушники. Но так ли это на самом деле?
Фото: BBC Science Focus
Существуют два главных фактора, которые могут негативно повлиять на слух. Это громкость прослушиваемой музыки и гигиена.
Внутриканальные наушники располагаются ближе к барабанной перепонке, чем остальные. Но и динамики используются в таких наушниках - другие. Правда, максимально допустимая норма громкости в наушниках всегда выше, чем в колонках. К примеру, портативная колонка может выдавать до 95 дБ, а наушники - даже более 115 дБ.
Оптимальной громкостью, при которой вред слуху не наносится, считается 80 дБ. В исследовании Американского национального института по охране труда, такая громкость позволяет слушать музыку хоть 24/7 без вреда для здоровья. При 90 дБ максимальное время составляет уже 2,5 часа, 100 дБ - 25 минут, 110 дБ - 90 секунд. Любое прослушивание музыки на 120 дБ точно испортит слух. Всемирная организация здравоохранения даёт такие же рекомендации.
New York Times
Кроме того, если волосковые клетки в ухе повреждаются, то восстановить их уже нельзя. Поэтому вам придётся включать музыку громче, если вы испортите слух.
Также из-за плотного прилегания к стенкам уха и из-за вибрации от шумовых волн при пользовании внутриканальными наушниками быстрее вырабатывается сера. И это плохо. А ещё внутриканальные с большей вероятностью по сравнению с остальными разновидностями наушников занесут в ухо инфекцию.
Самым безопасным вариантом наушников считаются полноразмерные. Но даже они могут, если не соблюдать правила их эксплуатации, привести к снижению слуха.
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