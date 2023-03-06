Правда ли, что внутриканальные наушники портят слух

Существуют два главных фактора, которые могут негативно повлиять на слух. Это громкость прослушиваемой музыки и гигиена.

Внутриканальные наушники располагаются ближе к барабанной перепонке, чем остальные. Но и динамики используются в таких наушниках - другие. Правда, максимально допустимая норма громкости в наушниках всегда выше, чем в колонках. К примеру, портативная колонка может выдавать до 95 дБ, а наушники - даже более 115 дБ.

Оптимальной громкостью, при которой вред слуху не наносится, считается 80 дБ. В исследовании Американского национального института по охране труда, такая громкость позволяет слушать музыку хоть 24/7 без вреда для здоровья. При 90 дБ максимальное время составляет уже 2,5 часа, 100 дБ - 25 минут, 110 дБ - 90 секунд. Любое прослушивание музыки на 120 дБ точно испортит слух. Всемирная организация здравоохранения даёт такие же рекомендации.