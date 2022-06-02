Правда ли, что замедленная ходьба - признак старческого слабоумия

Эти выводы также перекликаются с результатами, полученными в ходе исследования 2020 года. В нём участвовали почти 9 тысяч взрослых жителей США. В рамках этого исследования учёные обнаружили, что замедление скорости ходьбы и ухудшение памяти связано с возникновением старческого слабоумия в будущем.

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