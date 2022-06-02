Правда ли, что замедленная ходьба - признак старческого слабоумия

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Правда ли, что замедленная ходьба - признак старческого слабоумияОтвечают учёные
Если вы заметили, что до почтового ящика идёте в последнее время дольше, чем обычно, то это может говорить о развитии деменции. Правда, касается это именно пожилых людей.
В недавнем исследовании, опубликованном в издании JAMA Network Open, приняли участие 17 тысяч взрослых. Все они были старше 65 лет. Оказалось, что те пожилые, которые ходят примерно на 5 процентов больше или медленнее ежегодно и у которых ухудшается память, чаще страдают деменцией.
Эти выводы также перекликаются с результатами, полученными в ходе исследования 2020 года. В нём участвовали почти 9 тысяч взрослых жителей США. В рамках этого исследования учёные обнаружили, что замедление скорости ходьбы и ухудшение памяти связано с возникновением старческого слабоумия в будущем.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: