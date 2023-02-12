Правда ли, что замороженные продукты не так полезны, как свежие

В магазине свежие продукты не всегда являются самыми питательными. Связано это с тем, что плоды яблок, например, собирают слегка незрелыми, а потом обрабатывают специальным химическим веществом и покрывают воском. Делается всё это для того, чтобы купить яблоко вы могли круглый год. А ещё свежие овощи и овощи могут терять питательную ценность естественным образом. К примеру, спустя двое суток хранения горошек теряет уже примерно 50% витамина С.

В то же время продукты, которые идут на заморозку, собираются на самом пике созревания и имеют более высокую питательную ценность изначально. Согласно одному исследованию, разницы по уровню питательных веществ в свежих и замороженных фруктах и овощах нет. Более того, в некоторых замороженных продуктах фолиевой кислоты и витамина А было больше, чем в свежих.