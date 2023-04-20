Правда ли, что здоровая диета защищает от рака простаты

Как показали результаты недавнего исследования, при соблюдении нездоровой диеты вероятность заболеть раком простаты увеличивается. В то же время здоровое питание на этот риск никак не влияет.

В ходе исследования специалисты оценивали рацион 15 296 мужчин из Испании. Причём данные были взяты за период с 1992 по 1996 год. Их варианты питания были разделены на средиземноморский, диету Prudent и западную диету. Первые две модели питания считаются здоровыми.