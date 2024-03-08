Правда ли, что женщинам нужно больше сна, чем мужчинам

Согласно рекомендациям Национального фонда сна, взрослым в возрасте от 18 до 64 лет, как правило, требуется 7-9 часов сна в сутки, а взрослым старше 64 лет - 7-8 часов. В этих рекомендациях не разделяют взрослых по признаку пола.

Тем не менее ряд исследований показал, что женщины засыпают быстрее и спят глубже, чем мужчины. Это может означать, что им нужно больше сна или они в целом утомляются сильнее.

Также научно доказано, что женщины, как правило, проводят больше времени в постели. В одной научной статье были рассмотрены данные Бюро переписи населения более чем 70 000 человек. Они вели в течение суток дневник и прошли опрос о том, сколько часов и минут они тратили на различные виды деятельности: сон, еду, работу, вождение автомобиля и т.п.

Данные (собранные в период с 2003 по 2007 год) показали, что женщины спят в среднем около восьми часов 27 минут за ночь, в то время как мужчины приближаются к восьми часам 16 минутам. Разница составила между ними примерно 11 минут. В основном, по мнению авторов исследования, это объясняется работой и семейными обязанностями.