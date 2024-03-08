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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 марта 2024, 12:45
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Правда ли, что женщинам нужно больше сна, чем мужчинам

Существует несколько исследований, посвящённых этой проблеме
Учёные рассказали, сколько нужно спать женщинам и мужчинам . Наверняка вы слышали, что в идеале нужно спать 8 часов каждую ночь. Эксперты по сну утверждают, что разница в продолжительности сна между мужчинами и женщинами действительно есть, но она минимальна.

Согласно рекомендациям Национального фонда сна, взрослым в возрасте от 18 до 64 лет, как правило, требуется 7-9 часов сна в сутки, а взрослым старше 64 лет - 7-8 часов. В этих рекомендациях не разделяют взрослых по признаку пола.

Тем не менее ряд исследований показал, что женщины засыпают быстрее и спят глубже, чем мужчины. Это может означать, что им нужно больше сна или они в целом утомляются сильнее.

Также научно доказано, что женщины, как правило, проводят больше времени в постели. В одной научной статье были рассмотрены данные Бюро переписи населения более чем 70 000 человек. Они вели в течение суток дневник и прошли опрос о том, сколько часов и минут они тратили на различные виды деятельности: сон, еду, работу, вождение автомобиля и т.п.

Данные (собранные в период с 2003 по 2007 год) показали, что женщины спят в среднем около восьми часов 27 минут за ночь, в то время как мужчины приближаются к восьми часам 16 минутам. Разница составила между ними примерно 11 минут. В основном, по мнению авторов исследования, это объясняется работой и семейными обязанностями.

Правда ли, что женщинам нужно больше сна, чем мужчинам
© PureWow

Также женщины чаще, чем мужчины, сообщают о высоком уровне стресса. Это может привести к проблемам со сном. В результате спать женщина из-за этого может дольше.

Существуют и другие различия между полами с точки зрения сна. Женщины почти в два раза чаще, чем мужчины, страдают тревогой и депрессией, и оба состояния связаны с бессонницей. Женщины также чаще страдают синдромом беспокойных ног, особенно во время беременности, из-за гормональных колебаний, тогда как у мужчин чаще развивается апноэ во сне. Но после менопаузы вероятность развития апноэ во сне у женщин и мужчин становится примерно одинаковой.

Одно исследование, опубликованное в Журнале клинической медицины сна в 2017 году, показало, что у женщин, обращавшихся за медицинской помощью, связанной с проблемами со сном, чаще всего были симптомы депрессии, чрезмерная сонливость в дневное время, проблемы с концентрацией внимания и памятью. У мужчин же это обычно был храп.

Гормональные изменения также могут способствовать появлению у женщин симптомов, влияющих на сон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Everyday Health
Автор:Валерия Филимонова
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