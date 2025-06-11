Правильное питание и не только: раскрыто, как оставаться в форме в среднем возрасте

Вот что Рафаэль де Кабо из Национального института здравоохранения (NIH) рекомендует делать по мере старения, когда ваше тело меняется.

Питайтесь правильно. При более медленном метаболизме вы должны потреблять меньше калорий и все необходимые питательные вещества. Сосредоточьтесь на свежих фруктах и овощах, морепродуктах, постном мясе, цельных зёрнах, яйцах, бобовых, орехах, семенах.

Подумайте о голодании. Время от времени прерывистое голодание может помочь держать вес под контролем. Для этого попробуйте есть только в течение 8 часов в сутки.

Пейте много жидкости. По данным Национальной академии наук, инженерии и медицины США, в сутки мужчины должны выпивать около 15,5 стаканов воды, а женщины - 11,5 стаканов.