Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердца

Даже если у вас есть родственники с сердечными заболеваниями

Часто бывает так, что один или сразу несколько членов семьи имеют какую-то форму болезни сердца. Стивен Копецки, доктор медицины, кардиолог в клинике Майо, рассказал, что можно сделать для поддержания здоровья сердца в этом случае.