Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 февраля 2025, 21:45
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Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердца

Даже если у вас есть родственники с сердечными заболеваниями
Часто бывает так, что один или сразу несколько членов семьи имеют какую-то форму болезни сердца. Стивен Копецки, доктор медицины, кардиолог в клинике Майо, рассказал, что можно сделать для поддержания здоровья сердца в этом случае.
Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердца
© Pixabay/CC0 Public Domain

По словам врача Копецки, генетика составляет 20−30% вашего риска возникновения проблем с сердцем. Однако более радикально на этот риск могут повлиять такие привычки, как регулярные физические упражнения, здоровое питание.

Определённый образ жизни помогает «отключить» плохие гены и «включить» хорошие". Бывает, что у людей генетически обусловленный очень высокий уровень холестерина. Но если они ведут с раннего возраста здоровый образ жизни, то это уменьшает шансы на возникновение у них инсульта и инфаркта.

Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердца
© CPR123

Другими словами, по мнению доктора, ежедневные положительные привычки часто гораздо более эффективны для защиты сердца, чем генетическая лотерея.

Копецки советует также включить в рацион разную питательную пищу, отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам, бобовым и цельнозерновым продуктам, как можно больше двигаться, отдавать приоритет сну, бросить курить и избегать алкоголя, доверять врачам.

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