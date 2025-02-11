Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердца

Правильный образ жизни: врач рассказал, как поддерживать здоровье сердцаДаже если у вас есть родственники с сердечными заболеваниями
По словам врача Копецки, генетика составляет 20−30% вашего риска возникновения проблем с сердцем. Однако более радикально на этот риск могут повлиять такие привычки, как регулярные физические упражнения, здоровое питание.
Определённый образ жизни помогает «отключить» плохие гены и «включить» хорошие". Бывает, что у людей генетически обусловленный очень высокий уровень холестерина. Но если они ведут с раннего возраста здоровый образ жизни, то это уменьшает шансы на возникновение у них инсульта и инфаркта.
Другими словами, по мнению доктора, ежедневные положительные привычки часто гораздо более эффективны для защиты сердца, чем генетическая лотерея.
Копецки советует также включить в рацион разную питательную пищу, отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам, бобовым и цельнозерновым продуктам, как можно больше двигаться, отдавать приоритет сну, бросить курить и избегать алкоголя, доверять врачам.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.