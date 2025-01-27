Предотвращение падений и не только: чем полезен спорт для пожилых

Предотвращение падений и не только: чем полезен спорт для пожилыхОб этом важно знать
Согласно метаанализу нескольких крупных исследований 2023 года, 150 минут умеренной физической активности каждую неделю снижают вероятность смерти от всех причин на 31%. Также занятия спортом нужны для здорового старения, они помогают предотвратить развитие или уменьшить проявление заболеваний при более чем 30 хронических состояниях. Среди этих состояний — ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь лёгких, остеопороз, депрессия, деменция и рак.
Преимущества для здоровья физической активности включают предотвращение смерти по любой причине, защиту от падений (за счёт увеличения мышечной силы и равновесия), поддержание здоровья костей и суставов (в том числе улучшение плотности костной ткани, облегчение некоторых симптомов остеоартрита), улучшение когнитивных функций, настроения, психического здоровья, возможность заниматься повседневными делами и улучшение качества жизни.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым (в том числе и пожилым) уделять 150−300 минут физическим упражнениям умеренной или высокой интенсивности в неделю.
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