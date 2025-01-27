Предотвращение падений и не только: чем полезен спорт для пожилых

Преимущества для здоровья физической активности включают предотвращение смерти по любой причине, защиту от падений (за счёт увеличения мышечной силы и равновесия), поддержание здоровья костей и суставов (в том числе улучшение плотности костной ткани, облегчение некоторых симптомов остеоартрита), улучшение когнитивных функций, настроения, психического здоровья, возможность заниматься повседневными делами и улучшение качества жизни.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым (в том числе и пожилым) уделять 150−300 минут физическим упражнениям умеренной или высокой интенсивности в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.