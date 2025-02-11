Представление различных вещей в уме помогает заснуть, по словам психолога

Вы можете сделать это, например, следующим способом. Выберите любое слово: допустим, «пианино». Затем представьте себе пианино на 5−6 секунд. Вы можете к нему прикасаться или даже играть на нём.

Далее напишите слово «пианино» и для каждой буквы в нём придумайте ассоциацию. Каждый объект при этом представляйте и держите в уме в течение 5−6 секунд. Скорее всего, вам удастся заснуть задолго до того, как вы дойдёте до конца слова.

Отчасти это работает потому, что каждый образ, который вы вызываете в уме, лишь слабо связан со следующим. Именно это делает мозг во время засыпания: заставляет вас думать о разных вещах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.