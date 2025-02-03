Пренебрежение силовыми тренировками назвали главной ошибкой при сжигании жира на животе

Кроме того, научные исследования показывают, что силовые тренировки помогают уменьшить количество висцерального жира и повышают чувствительность к инсулину. Это даёт возможность организму использовать углеводы в качестве топлива вместо того, чтобы их запасать в виде жира.

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