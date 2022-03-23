Препараты на основе лишайника помогут бороться с раком и последствиями ковида

По словам экспертов, у новых веществ есть две функции. Это устранение последствий COVID-19 и борьба с онкологическими заболеваниями. Кроме того, выяснилось, что соединения способны замедлить починку ДНК в клетках с раковой опухолью.

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