Препараты на основе лишайника помогут бороться с раком и последствиями ковида

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Препараты на основе лишайника помогут бороться с раком и последствиями ковидаРазработали новые лекарства сибирские учёные
Специалисты из Института органической химии Сибирского отделения РАН создали препараты, в состав которых входит усниновая кислота, выделяемая лишайниками. Подробнее об этом - в материале.
Усниновая кислота, которая выделяется лишайниками, имеет множество полезных свойств. В частности, она может оказывать воздействие на вирусы, бактерии, грибки. Однако в чистом виде она опасна для здоровья человека. Поэтому учёные из Сибири изменили это вещество при помощи химических методов. В результате появилась возможность на основе полученных соединений создавать безопасные лекарства.
По словам экспертов, у новых веществ есть две функции. Это устранение последствий COVID-19 и борьба с онкологическими заболеваниями. Кроме того, выяснилось, что соединения способны замедлить починку ДНК в клетках с раковой опухолью.
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