Препараты от болезней сердца, высокого уровня холестерина и не только: названы лекарства, при приёме которых нельзя есть грейпфрут

Препараты от болезней сердца, высокого уровня холестерина и не только: названы лекарства, при приёме которых нельзя есть грейпфрутВозьмите это себе на заметку
Статины. Эти препараты часто используются для лечения высокого уровня холестерина. Взаимодействуют из них с грейпфрутовым соком симвастатин, аторвастатин и ловастатин. Из-за этого в организме может оставаться больше лекарства, чем нужно.
Бензодиазепины. Они применяются для лечения многочисленных состояний, включая тревогу, мышечные спазмы и судороги. Грейпфрут влияет на такие бензодиазепины, как Валиум (диазепам), Версед (мидазолам) и Клонопин (клоназепам).
Блокаторы кальциевых каналов. Эти лекарства помогают при лечении болезней сердца. Будьте осторожны при приёме Procardia (нифедипина), Norvasc (амлодипина) и Cardizem (дилтиазема), если едите грейпфрут.
Циклоспорин. Сандиммун или Неорал назначают для предотвращения отторжения организмом пересаженных органов.
Буспирон. Этот препарат используется для лечения тревожности. Грейпфрут увеличивает количество буспирона, усваиваемого организмом, и его уровень в крови.
Будесонид. Подобные лекарства призваны лечить болезнь Крона и язвенный колит.
Эстроген. Этот гормон принимается при состояниях, связанных с низким уровнем эстрогена. Например, во время приливов у женщин.
Амиодарон. Для лечения нарушений сердечного ритма используются Пацерон или Кордарон.
Фексофенадин. Аллегра (фексофенадин) — антигистаминный препарат, используемый для лечения аллергии. Исследования показали, что грейпфрутовый сок снижает уровень фексофенадина в крови.
Карбамазепин. Тегретол (карбамазепин) обычно применяется для лечения судорог. Грейпфрут повышает уровень карбамазепина в крови, усиливая действие препарата.
Кветиапин. Сероквель (кветиапин) назначают при биполярном расстройстве, шизофрении и депрессии.
Такролимус. Это иммунодепрессант, который помогает предотвратить отторжение организмом трансплантированных органов. В одном исследовании отмечается, что употребление 200 мл грейпфрутового сока с 3 мг такролимуса в день повышает уровень препарата в крови в три раза.
Прасугрель. Эффиент (прасугрель) — разжижитель крови, который помогает предотвратить образование тромбов у некоторых людей из группы риска
Клопидогрель. Плавикс (клопидогрель) — антиагрегант, предотвращающий образование тромбов, особенно у людей с повышенным риском возникновения сердечного приступа или инсульта. Одно исследование продемонстрировало, что грейпфрутовый сок снижает уровень клопидогреля в крови более чем на 80% и влияет на действие этого лекарства.
Силденафил. Виагра (силденафил) применяется для лечения эректильной дисфункции и лёгочной артериальной гипертензии.
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