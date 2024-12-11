Препараты от болезней сердца, высокого уровня холестерина и не только: названы лекарства, при приёме которых нельзя есть грейпфрут

Статины. Эти препараты часто используются для лечения высокого уровня холестерина. Взаимодействуют из них с грейпфрутовым соком симвастатин, аторвастатин и ловастатин. Из-за этого в организме может оставаться больше лекарства, чем нужно.

Бензодиазепины. Они применяются для лечения многочисленных состояний, включая тревогу, мышечные спазмы и судороги. Грейпфрут влияет на такие бензодиазепины, как Валиум (диазепам), Версед (мидазолам) и Клонопин (клоназепам).

Блокаторы кальциевых каналов. Эти лекарства помогают при лечении болезней сердца. Будьте осторожны при приёме Procardia (нифедипина), Norvasc (амлодипина) и Cardizem (дилтиазема), если едите грейпфрут.

Циклоспорин. Сандиммун или Неорал назначают для предотвращения отторжения организмом пересаженных органов.

Буспирон. Этот препарат используется для лечения тревожности. Грейпфрут увеличивает количество буспирона, усваиваемого организмом, и его уровень в крови.

Будесонид. Подобные лекарства призваны лечить болезнь Крона и язвенный колит.

Эстроген. Этот гормон принимается при состояниях, связанных с низким уровнем эстрогена. Например, во время приливов у женщин.

Амиодарон. Для лечения нарушений сердечного ритма используются Пацерон или Кордарон.