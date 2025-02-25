Препараты с алюминием, от диабета и не только: что нельзя принимать вместе с витамином С

Препараты с алюминием, от диабета и не только: что нельзя принимать вместе с витамином СБудьте осторожны
Препараты, содержащие алюминий. Если их принимать вместе с витамином С, то это может сделать алюминий токсичным и вызвать нарушение работы почек.
Препараты, разжижающие кровь. Например, это варфарин. При совместном приёме с витамином С у него снижается эффективность. Также это может повысить риск образования тромбов.
Антациды и ингибиторы протонной помпы (ИПП). Желудочная кислота играет главную роль в усвоении витамина С. Из-за омепразола и лансопразола организм будет хуже усваивать этот витамин.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они могут увеличить количество витамина C, которое выходит с мочой. Это приведёт к снижению уровня витамина в организме.
Лекарства от диабета. Доказано, что добавки с витамином С уменьшают показатели сахара в крови натощак, инсулина и гемоглобина A1C у людей, страдающих диабетом 2 типа.
Химиотерапевтические препараты. Добавки с витамином С могут сделать химиотерапию менее эффективной.
Антиретровирусные препараты. Это касается ингибиторов протеазы (Индинавир), при помощи которых лечат ВИЧ. Их эффективность из-за витамина С снижается.
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