Препараты с алюминием, от диабета и не только: что нельзя принимать вместе с витамином С

Препараты, содержащие алюминий. Если их принимать вместе с витамином С, то это может сделать алюминий токсичным и вызвать нарушение работы почек.

Препараты, разжижающие кровь. Например, это варфарин. При совместном приёме с витамином С у него снижается эффективность. Также это может повысить риск образования тромбов.

Антациды и ингибиторы протонной помпы (ИПП). Желудочная кислота играет главную роль в усвоении витамина С. Из-за омепразола и лансопразола организм будет хуже усваивать этот витамин.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они могут увеличить количество витамина C, которое выходит с мочой. Это приведёт к снижению уровня витамина в организме.