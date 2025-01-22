Прерывистое голодание оказалось эффективнее обычных диет

Результаты проведённого исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine, показали следующее. Все варианты прерывистого голодания (ограниченное по времени питание, чередующееся голодание и диета 5:2) заметно снижали массу тела по сравнению с обычными диетами. Сетевой метаанализ также показал, что прерывистое голодание было в 85,4% случаев даже эффективнее, чем обычные диеты, и в 56,1% случаев — чем постоянное ограничение калорий.