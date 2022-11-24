При каких симптомах нужно вызывать врача или скорую ребёнку

По словам представителей Детской больницы Лос-Анджелеса (CHLA), нужно обратиться к врачу или вызвать скорую, если у ребёнка высокая температура, которая держится более трёх дней. Также требует медицинского осмотра температура выше 39 градусов, если она не проходит больше двух дней и появилась без причины.

Кроме того, необходимо доверять своей интуиции. Если вы в глубине души понимаете, что ребёнку нужно к врачу, то просто сходите.

Важно обратиться за неотложной помощью при симптомах ковида. Например, при насморке, лихорадке, сухом кашле. Также медицинская помощь необходима при травмах (если есть деформации, растяжения связок либо опухоль), незначительных порезах, которые требуют наложения швов, при ожогах, которые нуждаются в лечении.