При каких симптомах нужно вызывать врача или скорую ребёнку

При каких симптомах нужно вызывать врача или скорую ребёнкуРекомендации даёт одна из детских больниц
Специалисты из Детской больницы Лос-Анджелеса (CHLA) объяснили, в каких случаях родителям нужно обращаться за медицинской помощью для ребёнка. Существуют состояния, при которых обязательно нужно идти к врачу или вызывать скорую помощь.
По словам представителей Детской больницы Лос-Анджелеса (CHLA), нужно обратиться к врачу или вызвать скорую, если у ребёнка высокая температура, которая держится более трёх дней. Также требует медицинского осмотра температура выше 39 градусов, если она не проходит больше двух дней и появилась без причины.
Кроме того, необходимо доверять своей интуиции. Если вы в глубине души понимаете, что ребёнку нужно к врачу, то просто сходите.
Важно обратиться за неотложной помощью при симптомах ковида. Например, при насморке, лихорадке, сухом кашле. Также медицинская помощь необходима при травмах (если есть деформации, растяжения связок либо опухоль), незначительных порезах, которые требуют наложения швов, при ожогах, которые нуждаются в лечении.
Вызвать врача на дом или позвонить в неотложку нужно и в том случае, если у ребёнка проблемы с желудком (рвота, тошнота, диарея), инфекция мочевого пузыря, боль в горле, кашель, боль в пазухах или в ухе, есть проблемы с кожей или появилась сыпь.
Сразу же в отделение неотложной помощи нужно идти в следующий случаях. Если ребёнок получил серьёзную травму, если у него болезнь, которая опасна для жизни или требует немедленного лечения, если он жалуется на постоянную боль, тяжело дышит, если у него сильное кровотечение, а сам порез - большой и глубокий, если он получил травму головы, которая вызвала рвоту, спутанность сознания, если он упал с большой высоты, если он получил сильные ожоги, если у него случился припадок или если он длится более 5 минут.
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