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При каких состояниях здоровья нужно обязательно соблюдать растительную диету

Рассказывают учёные
Растительная диета имеет множество преимуществ для здоровья человека. Особенно полезен такой вариант питания при шести состояниях.
При каких состояниях здоровья нужно обязательно соблюдать растительную диету

Авторы комментария, опубликованного в научном издании American Journal of Lifestyle Medicine, подчёркивают, что врачи должны обязательно знать о пользе растительной диеты при шести состояниях здоровья. Среди них - сердечно-сосудистые болезни, снижение и поддержание веса, рак, сахарный диабет, ковид, болезнь Альцгеймера.

Известно, что растительный вариант питания может помочь снизить вес. Это было доказано благодаря исследованию, в котором приняли участие более 70 тысяч человек. Те из добровольцев, кто соблюдал веганскую диету, весили примерно на 9 фунтов (4 кг) меньше, чем люди, которые придерживались другой диеты. Кроме того, у веганов был ниже риск смерти.

В продуктах животного происхождения много холестерина и насыщенных жиров. Эти вещества влияют на развитие болезней сердца. В ходе недавнего метаанализа выяснилось также, что у людей, которые соблюдали вегетарианскую диету, уровень «плохого» холестерина стал ниже на 13 мг/дл. Другое исследование показало, что вегетарианцы на 24 процента реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные работы демонстрируют, что рацион, содержащий сою и много клетчатки, уменьшают вероятность развития рака молочной железы. Также диеты, в которую входят продукты, богатые клетчаткой, снижают риск возникновения колоректального рака.

При каких состояниях здоровья нужно обязательно соблюдать растительную диету

Учёные из Гарварда выяснили также, что у медицинских работников, которые придерживались растительной диеты, снижалась вероятность заболеть диабетом второго типа на 34 процента.

Положительно влияет растительный вариант питание и на риск развития болезни Альцгеймера. При средиземноморской диете DASH, которая включает в основном полезные для работы мозга продукты (овощи, включая зелёные листовые, ягоды, орехи, бобы, цельнозерновые), риск приобретения этого заболевания оказывается ниже на 60 процентов.

Согласно результатам гарвардского исследования, люди, которые в основном едят растительные продукты, имеют меньше шансов тяжело заболеть ковидом (на 41 процент) или подхватить инфекцию любой степени тяжести (на 9 процентов).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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