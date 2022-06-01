При каких состояниях здоровья нужно обязательно соблюдать растительную диету

Авторы комментария, опубликованного в научном издании American Journal of Lifestyle Medicine, подчёркивают, что врачи должны обязательно знать о пользе растительной диеты при шести состояниях здоровья. Среди них - сердечно-сосудистые болезни, снижение и поддержание веса, рак, сахарный диабет, ковид, болезнь Альцгеймера.

Известно, что растительный вариант питания может помочь снизить вес. Это было доказано благодаря исследованию, в котором приняли участие более 70 тысяч человек. Те из добровольцев, кто соблюдал веганскую диету, весили примерно на 9 фунтов (4 кг) меньше, чем люди, которые придерживались другой диеты. Кроме того, у веганов был ниже риск смерти.

В продуктах животного происхождения много холестерина и насыщенных жиров. Эти вещества влияют на развитие болезней сердца. В ходе недавнего метаанализа выяснилось также, что у людей, которые соблюдали вегетарианскую диету, уровень «плохого» холестерина стал ниже на 13 мг/дл. Другое исследование показало, что вегетарианцы на 24 процента реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные работы демонстрируют, что рацион, содержащий сою и много клетчатки, уменьшают вероятность развития рака молочной железы. Также диеты, в которую входят продукты, богатые клетчаткой, снижают риск возникновения колоректального рака.