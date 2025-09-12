Приготовление соуса и другие кулинарные вещи, для которых не подходят антипригарные сковороды

Приготовление соуса и другие кулинарные вещи, для которых не подходят антипригарные сковородыОб этом сказали шеф-повара
Готовить соус. Если вы хотите сделать настоящий соус, то антипригарное покрытие просто не подойдёт. Такие сковороды не распределяют тепло равномерно, и это влияет на глубину вкуса.
Готовить блюда с использованием продуктов с высоким содержанием кислоты. Это, например, помидоры, красное вино, цитрусовые. Со временем кислота может начать разрушать антипригарное покрытие.
Готовить на сильном огне. Из-за длительного приготовления на таком огне со временем антипригарное покрытие отслоится или потрескается. Вместо таких сковород используйте посуду из нержавеющей стали.
Жарить пищу. Если антипригарная сковорода не выдерживает жара на плите, её точно не стоит ставить под гриль. Используйте в этом случае чугунный противень или противень из нержавеющей стали.
Хранить продукты. Кислотность многих продуктов со временем разрушает антипригарное покрытие и повышает риск попадания в пищу вредных химических веществ.
Готовить пищу с использованием антипригарного кулинарного спрея. Такой спрей может повредить антипригарную сковороду.