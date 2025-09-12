Приготовление соуса и другие кулинарные вещи, для которых не подходят антипригарные сковороды

Готовить соус. Если вы хотите сделать настоящий соус, то антипригарное покрытие просто не подойдёт. Такие сковороды не распределяют тепло равномерно, и это влияет на глубину вкуса.

Готовить блюда с использованием продуктов с высоким содержанием кислоты. Это, например, помидоры, красное вино, цитрусовые. Со временем кислота может начать разрушать антипригарное покрытие.

Готовить на сильном огне. Из-за длительного приготовления на таком огне со временем антипригарное покрытие отслоится или потрескается. Вместо таких сковород используйте посуду из нержавеющей стали.