Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 20:15
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Приоритет кардио над силовыми тренировками и другие опасные фитнес-ошибки для людей 60+

Проверьте себя
Вне зависимости от возраста нужно всегда стараться вести активный образ жизни. Но вот какие спортивные привычки и 60+ лет могут только навредить здоровью.
Приоритет кардио над силовыми тренировками и другие опасные фитнес-ошибки для людей 60+
© 60+Club

Выполнение упражнений, которые вызывают боль или дискомфорт. Прислушивайтесь к своему телу. Некоторые упражнения могут быть полезны в молодости, но вредны в старости. Связано это может быть с проблемами с подвижностью или с сильной нагрузкой на суставы.

Приоритет кардиотренировок над силовыми. С возрастом мы теряем плотность костей и мышечную массу быстрее. Для наращивания мышц и их поддержания начните регулярно делать силовые упражнения.

Приоритет кардио над силовыми тренировками и другие опасные фитнес-ошибки для людей 60+
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Игнорирование гибкости и мобильности. С возрастом также мы становимся менее гибкими и подвижными. Поэтому важно в программу тренировок включать растяжки, упражнения на подвижность или занятия йогой.

Использование упражнений для сжигания жира в дни переедания. Это может привести к бесконечному циклу переедания и тренировок. Вместо этого занимайтесь спортом ради улучшения своей физической формы в целом.

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