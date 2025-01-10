Приоритет кардио над силовыми тренировками и другие опасные фитнес-ошибки для людей 60+Проверьте себя
Выполнение упражнений, которые вызывают боль или дискомфорт. Прислушивайтесь к своему телу. Некоторые упражнения могут быть полезны в молодости, но вредны в старости. Связано это может быть с проблемами с подвижностью или с сильной нагрузкой на суставы.
Приоритет кардиотренировок над силовыми. С возрастом мы теряем плотность костей и мышечную массу быстрее. Для наращивания мышц и их поддержания начните регулярно делать силовые упражнения.
Игнорирование гибкости и мобильности. С возрастом также мы становимся менее гибкими и подвижными. Поэтому важно в программу тренировок включать растяжки, упражнения на подвижность или занятия йогой.
Использование упражнений для сжигания жира в дни переедания. Это может привести к бесконечному циклу переедания и тренировок. Вместо этого занимайтесь спортом ради улучшения своей физической формы в целом.
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