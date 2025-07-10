Приседания и другие силовые упражнения, которые помогут вам сжечь жир в 50+

Приседания

Это упражнение тренирует квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и корпус. Рекомендуется его выполнять в 3-4 подхода по 8–12 повторений. Между подходами отдыхайте 60–90 секунд.

Швунг жимовой

В первую очередь такое упражнение нагружает плечи, трицепсы, мышцы кора и ноги. Встаньте прямо, держа гантель или штангу на уровне плеч, далее слегка наклонитесь, согнув колени и бёдра. Резко выпрямите ноги, поднимая одновременно вес над головой. Выпрямите локти в верхней точке, опустите вес обратно на плечи. Нужно всего сделать 3-4 подхода по 6–10 повторений. На отдых между подходами у вас должно уходить 60 секунд.

Становая тяга

При правильном выполнении она помогает развить силу всего тела, улучшает способность поднимать, переносить и эффективно выполнять наклоны в повседневной жизни. Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и расположив штангу (или гантели) над средней частью стопы. Наклонитесь в бёдрах и слегка согните колени для удерживания веса. Напрягите корпус и следите, чтобы спина была ровной. Опираясь на пятки, вытяните бёдра и колени, чтобы выпрямиться. Опустите вес обратно на пол, сгибая бёдра. Всего необходимо выполнить 3–4 подхода по 6–8 повторений, между подходами отдых должен занимать 1,5 минуты.