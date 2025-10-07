Приседания и ещё четыре упражнения для долгой жизни после 50 лет

Приседания и ещё четыре упражнения для долгой жизни после 50 летИх назвала фитнес-тренер
Приседания. Они помогут вам легче подниматься по лестнице и вставать со стула. Выполните 3 подхода по 12–15 повторений. Главное - поддерживайте медленный темп и концентрируйтесь на своём комфорте.
Отжимания. При необходимости начните с наклонной поверхности (опираясь руками на столешницу или скамью). Сделайте 3 подхода по 8–12 повторений. Удерживайте при этом тело прямым и не допускайте провисания бёдер.
Ягодичные мостики. Сильные ягодичные мышцы и бёдра защищают позвоночник и предотвращают развитие болей в спине. В верхнем положении при выполнении упражнения задерживайтесь на 2–3 секунды. Всего выполните 3 подхода по 12–15 повторений.
Птица-собака. Выполнять это упражнение нужно в 3 подхода по 8–10 повторений на каждую сторону.
Сидение у стены. Удерживайте сидячее положение 20–40 секунд по 3 подхода. Со временем постарайтесь увеличить это время на 5–10 секунд.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.