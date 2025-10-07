Приседания и ещё четыре упражнения для долгой жизни после 50 лет

Приседания. Они помогут вам легче подниматься по лестнице и вставать со стула. Выполните 3 подхода по 12–15 повторений. Главное - поддерживайте медленный темп и концентрируйтесь на своём комфорте.

Отжимания. При необходимости начните с наклонной поверхности (опираясь руками на столешницу или скамью). Сделайте 3 подхода по 8–12 повторений. Удерживайте при этом тело прямым и не допускайте провисания бёдер.

Ягодичные мостики. Сильные ягодичные мышцы и бёдра защищают позвоночник и предотвращают развитие болей в спине. В верхнем положении при выполнении упражнения задерживайтесь на 2–3 секунды. Всего выполните 3 подхода по 12–15 повторений.