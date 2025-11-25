Приседания и ещё четыре упражнения, которые обратят вспять старение после 50 лет

В конце не забудьте о заминке. Её пропуск приведёт к большей скованности в дальнейшем и более медленному восстановлению.

Сначала идите медленно 2 минуты, затем сделайте растяжку квадрицепсов (удерживайте это положение по 30 секунд каждую ногу), сгибателей бедра (удерживайте по 30 секунд с каждой стороны), грудных мышц и плеч.

Всю эту программу тренировок нужно выполнять минимум три раза в неделею, но не больше четырёх, иначе ваши мышцы не успеют восстановиться.

