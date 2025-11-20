Приседания и ещё пять упражнений, которые помогут женщинам оставаться молодыми

Приседания. Одно из самых эффективных упражнений. Оно укрепляет ноги и ягодицы, улучшает равновесие, делает кости более плотными в области бёдер и позвоночника. Выполните приседания в 3 подхода по 15 повторений. Между подходами отдыхайте 30 секунд.

Отжимания. Для женщин это одно из лучших упражнений для поддержания тонуса рук и увеличения силы верхней части тела. Выполняйте упражнение в 3 подхода по 10–15 повторений. Перед каждым подходом отдыхайте 30 секунд.

Ягодичный мостик. Особенно полезно выполнять его, если вы в течение дня много сидите или стоите. Сделать нужно 3 подхода по 20 повторений. Между подходами отдыхайте 30 секунд.