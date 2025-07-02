Приседания с прыжками и ещё три упражнения для сжигания жира на животе

Приседания с прыжками и ещё три упражнения для сжигания жира на животеДля них не нужно дополнительное оборудование
Эта тренировка, направленная на сжигание жира, длится около 30 минут. Выполните все четыре описанные ниже упражнения друг за другом с минимальным перерывом между движениями. После одного раунда отдохните 60-90 секунд. Повторите всё три раза подряд (в течение трёх раундов). Старайтесь прилагать максимальные усилия и контролировать каждое движение. Сосредоточьтесь на поддержании высокой частоты сердечных сокращений и быстрых переходах.
Приседания с прыжками (3 подхода по 15 повторений). Расставьте ноги на ширину плеч, опуститесь в присед, пока бёдра не будут находиться параллельно полу. Сделайте прыжок вверх. Мягко приземлитесь и сразу вернитесь в положение приседа. Обязательно держите корпус напряжённым, а грудь поднятой на протяжении всего упражнения.
Отжимания с похлопыванием по плечу (3 подхода по 12 повторений). Встаньте в положение высокой планки. Руки должны быть под плечами. Выполните полное отжимание и коснитесь левого плеча правой рукой. Сделайте то же самое левой рукой. Держите бёдра ровно, не допускайте скручивания.
Обратные выпады с подъёмом колена (3 подхода по 10 повторений на каждую ногу). Встаньте прямо и расставьте ноги на ширину бёдер. Сделайте правой ногой выпад назад. Оттолкнитесь задней ногой и поднимите правое колено к груди. Вернитесь в исходное положение и повторите.
Конькобежцы (3 подхода по 30 секунд). Начните упражнение с лёгкого приседания, затем прыгните вправо и приземлитесь на правую ногу, скрестив левую позади. Далее быстро прыгните влево и приземлитесь на левую ногу. Двигайтесь быстро и плавно. Размахивайте руками для придания импульса.
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