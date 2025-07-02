Приседания с прыжками и ещё три упражнения для сжигания жира на животе

Эта тренировка, направленная на сжигание жира, длится около 30 минут. Выполните все четыре описанные ниже упражнения друг за другом с минимальным перерывом между движениями. После одного раунда отдохните 60-90 секунд. Повторите всё три раза подряд (в течение трёх раундов). Старайтесь прилагать максимальные усилия и контролировать каждое движение. Сосредоточьтесь на поддержании высокой частоты сердечных сокращений и быстрых переходах.

Приседания с прыжками (3 подхода по 15 повторений). Расставьте ноги на ширину плеч, опуститесь в присед, пока бёдра не будут находиться параллельно полу. Сделайте прыжок вверх. Мягко приземлитесь и сразу вернитесь в положение приседа. Обязательно держите корпус напряжённым, а грудь поднятой на протяжении всего упражнения.

Отжимания с похлопыванием по плечу (3 подхода по 12 повторений). Встаньте в положение высокой планки. Руки должны быть под плечами. Выполните полное отжимание и коснитесь левого плеча правой рукой. Сделайте то же самое левой рукой. Держите бёдра ровно, не допускайте скручивания.