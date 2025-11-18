Приседания со стулом и ещё три упражнения, которые нарастят мышцы лучше силовых тренировок

Приседания со стулом и ещё три упражнения, которые нарастят мышцы лучше силовых тренировокЕсли вам уже за 50
Приседания со стулом. Они идеально подходят для укрепления ног, ягодичных мышц, улучшения баланса. Выполняйте упражнение в 3 подхода по 8-12 повторений.
Отжимания на наклонной скамье. Этот вариант отжиманий считается более безопасный, чем традиционный, так как он снижает нагрузку на запястья и плечи. Упражнение нужно выполнять в 3 подхода по 8-12 повторений.
Раздельные приседания. Встаньте прямо, положив руки на бёдра или сложив их в сцепленном виде в центре грудной клетки. Сделайте шаг левой ногой вперёд примерно на 61-91 см. Согните оба колена, опуская таз к полу. Опираясь на переднюю пятку, поднимитесь вверх. Сделайте шаг вперёд правой ногой, согните оба колена и опуститесь к полу. Поднимитесь обратно. На каждую сторону выполните 3 подхода по 8–12 повторений.
Румынская становая тяга на одной ноге. Выполните это упражнение в 3 подхода по 8–12 повторений на каждую сторону.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.