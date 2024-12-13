Прислушивайтесь к своему телу: психологи выяснили, как женщинам получать оргазмы чаще

В рамках нового исследования 360 женщин заполнили анкеты о своём сексуальном опыте и уровнях интероцепции. Выяснилось, что женщины достигают оргазма примерно на 20% чаще в одиночку. Показатели удовлетворения от оргазма у них были примерно такими же.

Учёные также выяснили, что более высокий уровень интероцепции связан с тем, что насколько удовлетворительными для женщин являются оргазмы. С повышением же удовлетворённостью оргазмами оказалась связана способность участниц концентрироваться на внутренних телесных ощущениях и доверять им.

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