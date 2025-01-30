Пристрастие к выпивке усугубило депрессию у пенсионеров

У пенсионеров, которые сообщали о злоупотреблении алкоголем (потребление четырёх или более порций чистого алкоголя в один день для женщин и пяти или более порций алкоголя для мужчин), в среднем было на 0,07 пункта больше симптомов депрессии, чем у тех, кто вообще не пил спиртное.

При этом люди, которые пили умеренно, имели в среднем на 0,09 меньше симптомов депрессии, чем непьющие. Умеренное потребление спиртного эксперты определили как 1−3 порций чистого алкоголя для женщин и 1−4 порции для мужчин.

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