Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2025, 04:30
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Прививка, экспресс-тесты и лечение: как защитить себя в сезон гриппа

Вот что рекомендуют делать эксперты
В США в самом разгаре сезон гриппа. По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с октября из-за этой болезни было зарегистрировано не менее 310 000 госпитализаций и 13 000 смертей. К счастью, определённые действия помогут снизить риск тяжёлого течения гриппа.
Прививка, экспресс-тесты и лечение: как защитить себя в сезон гриппа
© Charday Penn/Getty Images

Прививка от гриппа. Доктор медицины Эдвард Чапник, главный специалист по профилактике инфекций в Медицинском центре имени Маймонида в Нью-Йорке, отмечает, что сезон гриппа может продлиться до мая. Поэтому важно сделать прививку. Если же вы заболели, то вакцинация поможет уменьшить тяжесть симптомов. Особенно важно делать прививки людям в возрасте 65 лет и старше, детям младше 2 лет и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Готовые экспресс-тесты на грипп и ковид. Они помогут определить, какой у вас вирус. Это позволит врачу назначить правильное лечение.

Прививка, экспресс-тесты и лечение: как защитить себя в сезон гриппа
© UCG / Getty Images

Как можно более раннее лечение. Не медлите с посещением врача, даже если уже прошло несколько дней с момента приёма противовирусных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.