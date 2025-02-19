Прививка, экспресс-тесты и лечение: как защитить себя в сезон гриппа

Прививка от гриппа. Доктор медицины Эдвард Чапник, главный специалист по профилактике инфекций в Медицинском центре имени Маймонида в Нью-Йорке, отмечает, что сезон гриппа может продлиться до мая. Поэтому важно сделать прививку. Если же вы заболели, то вакцинация поможет уменьшить тяжесть симптомов. Особенно важно делать прививки людям в возрасте 65 лет и старше, детям младше 2 лет и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Готовые экспресс-тесты на грипп и ковид. Они помогут определить, какой у вас вирус. Это позволит врачу назначить правильное лечение.