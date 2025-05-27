"Приводит к обезвоживанию" и другие популярные мифы о кофе

Обезвоживание. Результаты одной работы, опубликованной в 2014 году в журнале PLoS One, продемонстрировали: кофе лишь несущественно отличается по гидратации от воды. Связано это с тем, что большая часть этого напитка - это и есть вода, а не один кофеин.

Влияние на здоровье сердца. Некоторые исследования указывают на пользу кофе для сердечно-сосудистой системы. Но только если его пить в умеренных количествах. Согласно данным одной научной работы, две-три чашки этого напитка в сутки связаны со значительным снижением вероятности развития болезней сердца, а также общей смертности.

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