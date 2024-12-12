Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечер

Потенциальная польза вина для здоровья

Может поддерживать здоровье сердца. Некоторые исследования связывают употребление красного вина с пользой для сердца. Считается, что оно снижает уровень «плохого» холестерина, кровяного давления, улучшает функцию сосудов и многое другое. Рэнди Гулд, кардиолог в Manhattan Cardiology в Нью-Йорке, добавляет, что в умеренных количествах этот напиток может снизить риск развития ишемической болезни сердца.

Может уменьшить воспаление в организме. Одно исследование 2024 года показало, что употребление красного вина может значительно уменьшить определённые маркеры воспаления, связанные с атеросклерозом. Но это наблюдалось у здоровых взрослых, а не у тех, кто имел более высокий риск возникновения болезней сердца.

Снижает вероятность ухудшения когнитивных способностей. Согласно некоторым научным работам, употребление вина, особенно красного, может быть связано со снижением риска ухудшения работы мозга и развития болезни Альцгеймера. Об этом сказала Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог из Чарльстона.