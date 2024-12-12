Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 декабря 2024, 04:30
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Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечер

Будьте осторожны
Вино люди пьют уже сотни, если не тысячи лет. Известно, что в нём содержатся антиоксиданты. Но перевешивают ли преимущества этого напитка риски для здоровья?
Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечер
© EatingWell

Потенциальная польза вина для здоровья

Может поддерживать здоровье сердца. Некоторые исследования связывают употребление красного вина с пользой для сердца. Считается, что оно снижает уровень «плохого» холестерина, кровяного давления, улучшает функцию сосудов и многое другое. Рэнди Гулд, кардиолог в Manhattan Cardiology в Нью-Йорке, добавляет, что в умеренных количествах этот напиток может снизить риск развития ишемической болезни сердца.

Может уменьшить воспаление в организме. Одно исследование 2024 года показало, что употребление красного вина может значительно уменьшить определённые маркеры воспаления, связанные с атеросклерозом. Но это наблюдалось у здоровых взрослых, а не у тех, кто имел более высокий риск возникновения болезней сердца.

Снижает вероятность ухудшения когнитивных способностей. Согласно некоторым научным работам, употребление вина, особенно красного, может быть связано со снижением риска ухудшения работы мозга и развития болезни Альцгеймера. Об этом сказала Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог из Чарльстона.

Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечер
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Риски

Может нарушить сон. Научно доказано, что даже всего два напитка вечером способны ухудшить сон. Одно исследование показало, что употребление алкоголя задерживает и сокращает быстрый сон, одну из фаз нашего сна. И чем больше участники пили, тем хуже была у них эта фаза. Быстрый сон нужен организму для обработки воспоминаний, улучшения функционирования мозга, регулирования эмоций и не только.

Может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, с такими, которые назначают при аллергии, тревожности, эпилепсии, артрите, СДВГ, депрессии, диабете, высоком уровне холестерина, проблемах со сном.

Повышает риск возникновения онкологии. Чрезмерное употребление алкоголя связано с более высоким риском развития рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, прямой и толстой кишки, молочной железы.

Может вызвать зависимость. Этому способствуют такие факторы, как употребление спиртного в возрасте до 15 лет, генетическая предрасположенность к алкогольным напиткам или наличие проблем с алкоголем у родственников, психические заболевания или травма в анамнезе.

Может повысить вероятность развития проблем с сердцем. Это касается злоупотребления алкоголем. Из-за его чрезмерного употребления повышается кровяное давление, увеличивается уровень триглицеридов, развивается воспаление, аритмия. Всё это способствует возникновению сердечных заболеваний и инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.