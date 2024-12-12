Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечер

Приводит к раку и нарушает сон: названы последствия употребления бокала вина каждый вечерБудьте осторожны
Потенциальная польза вина для здоровья
Может поддерживать здоровье сердца. Некоторые исследования связывают употребление красного вина с пользой для сердца. Считается, что оно снижает уровень «плохого» холестерина, кровяного давления, улучшает функцию сосудов и многое другое. Рэнди Гулд, кардиолог в Manhattan Cardiology в Нью-Йорке, добавляет, что в умеренных количествах этот напиток может снизить риск развития ишемической болезни сердца.
Может уменьшить воспаление в организме. Одно исследование 2024 года показало, что употребление красного вина может значительно уменьшить определённые маркеры воспаления, связанные с атеросклерозом. Но это наблюдалось у здоровых взрослых, а не у тех, кто имел более высокий риск возникновения болезней сердца.
Снижает вероятность ухудшения когнитивных способностей. Согласно некоторым научным работам, употребление вина, особенно красного, может быть связано со снижением риска ухудшения работы мозга и развития болезни Альцгеймера. Об этом сказала Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог из Чарльстона.
Риски
Может нарушить сон. Научно доказано, что даже всего два напитка вечером способны ухудшить сон. Одно исследование показало, что употребление алкоголя задерживает и сокращает быстрый сон, одну из фаз нашего сна. И чем больше участники пили, тем хуже была у них эта фаза. Быстрый сон нужен организму для обработки воспоминаний, улучшения функционирования мозга, регулирования эмоций и не только.
Может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, с такими, которые назначают при аллергии, тревожности, эпилепсии, артрите, СДВГ, депрессии, диабете, высоком уровне холестерина, проблемах со сном.
Повышает риск возникновения онкологии. Чрезмерное употребление алкоголя связано с более высоким риском развития рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, прямой и толстой кишки, молочной железы.
Может вызвать зависимость. Этому способствуют такие факторы, как употребление спиртного в возрасте до 15 лет, генетическая предрасположенность к алкогольным напиткам или наличие проблем с алкоголем у родственников, психические заболевания или травма в анамнезе.
Может повысить вероятность развития проблем с сердцем. Это касается злоупотребления алкоголем. Из-за его чрезмерного употребления повышается кровяное давление, увеличивается уровень триглицеридов, развивается воспаление, аритмия. Всё это способствует возникновению сердечных заболеваний и инсульта.
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