Приём цинка поможет вам быстрее вылечиться от простуды

Опубликовано 30 сентября 2025, 17:151 мин.
Приём цинка поможет вам быстрее вылечиться от простудыНо важно пить его при первых симптомах
Большинство взрослых простужаются в среднем 2-3 раза в год. Симптомы при этом состоянии могут быть неприятными, но их уменьшить помогает цинк.
Цинк нужен нашему организму для поддержания иммунитета. Он важен для заживления ран, борьбы с вирусами и бактериями.
Известно, что цинк укрепляет иммунитет, уменьшает воспаление дыхательных путей, поддерживает защиту слизистой. Согласно результатам исследований, ежедневный приём цинка снижает вероятность развития простуды на 5%.
Помочь сократить продолжительность простуды и уменьшить её тяжесть могут 75–100 мг цинка ежедневно для взрослых. При этом нет никаких доказательств, что приём более высоких доз делает это вещество эффективнее.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.