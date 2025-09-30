Приём цинка поможет вам быстрее вылечиться от простуды

Помочь сократить продолжительность простуды и уменьшить её тяжесть могут 75–100 мг цинка ежедневно для взрослых. При этом нет никаких доказательств, что приём более высоких доз делает это вещество эффективнее.

