Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жарко

Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жаркоОб этом важно знать
Жаркий и влажный климат. В тёплую погоду внутри плохо изолированных зданий или зданий с металлическими крышами может быть особенно жарко.
Гипертиреоз. Это повышенная активность щитовидной железы. Такое состояние неизлечимо, но его можно контролировать. Например, при помощи лекарств, йода, операции.
Беременность. В этом состоянии увеличивается приток крови, поэтому вам может быть жарко.
Менопауза. Уровень эстрогена и прогестерона изменяется как в беременность, так и в менопаузу.
Лекарства. На способность организма регулировать температуру влияют такие лекарства, как антигистаминные препараты, диуретики, препараты для лечения гипертонии и тревожности.
Проблемы с психическим здоровьем. Сильное потоотделение и чувство жара может быть связано с тревогой.
Диабет. Люди с диабетом 1 и 2 типа более чувствительны к жаре, чем те, кто не страдает этими заболеваниями.
Обезвоженность. Среди её симптомов выделяют жажду, усталость, головную боль, головокружение.
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