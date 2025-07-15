Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жарко

Жаркий и влажный климат. В тёплую погоду внутри плохо изолированных зданий или зданий с металлическими крышами может быть особенно жарко.

Гипертиреоз. Это повышенная активность щитовидной железы. Такое состояние неизлечимо, но его можно контролировать. Например, при помощи лекарств, йода, операции.

Беременность. В этом состоянии увеличивается приток крови, поэтому вам может быть жарко.

Менопауза. Уровень эстрогена и прогестерона изменяется как в беременность, так и в менопаузу.