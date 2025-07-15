Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июля 2025, 03:45
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Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жарко

Об этом важно знать
На нашу внутреннюю терморегуляцию может влиять большое количество факторов. Вот некоторые из них.
Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жарко
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Жаркий и влажный климат. В тёплую погоду внутри плохо изолированных зданий или зданий с металлическими крышами может быть особенно жарко.

Гипертиреоз. Это повышенная активность щитовидной железы. Такое состояние неизлечимо, но его можно контролировать. Например, при помощи лекарств, йода, операции.

Беременность. В этом состоянии увеличивается приток крови, поэтому вам может быть жарко.

Менопауза. Уровень эстрогена и прогестерона изменяется как в беременность, так и в менопаузу.

Приём лекарств и другие причины, почему вам всегда может быть жарко
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Лекарства. На способность организма регулировать температуру влияют такие лекарства, как антигистаминные препараты, диуретики, препараты для лечения гипертонии и тревожности.

Проблемы с психическим здоровьем. Сильное потоотделение и чувство жара может быть связано с тревогой.

Диабет. Люди с диабетом 1 и 2 типа более чувствительны к жаре, чем те, кто не страдает этими заболеваниями.

Обезвоженность. Среди её симптомов выделяют жажду, усталость, головную боль, головокружение.

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