Двигайтесь. Можете поехать на велосипеде на работу или припарковаться подальше от офиса, подняться по лестнице вместо лифта, чтобы больше двигаться.

Отложите сигарету или вейп. При вейпинге вредные соединения попадают прямо в систему кровообращения. Вообще курение - одна из худших привычек, повышающих риск возникновения инсульта.

Ешьте сбалансированный завтрак. Любимый завтрак врача Баллантайна - это творог со свежим фруктом, посыпанный льняными семенами. Льняные семена содержат омега-3, которые связаны с пользой для здоровья сосудов. Главное при этом - следить за потреблением продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров, которые повышают вероятность развития диабета - ещё одного фактора риска развития инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.