Приём омега-3, витамина D, упражнения: привычки, которые продлят вам жизнь

Участники, которые принимали добавки омега-3, показали наибольшую реакцию на DNAm. То есть их клетки старели не так быстро, как можно было бы ожидать. Помимо этого, у людей с более низким уровнем омега-3 были замечены в ходе исследования более выраженные эпигенетические сдвиги. Это может указывать на то, что добавки омега-3 способны как замедлять старение, так и обращать его вспять.

Также несколько эпигенетических часов, использованных в этом исследовании, подтвердили улучшения здоровья при одновременном приёме омега-3 и витамина D, а также соблюдении домашней программы упражнений. Одни часы продемонстрировали замедление темпов старения на 1%, а двое других — примерно на 3−4 месяца.

Другими словами, за 3 года эксперимента люди, которые принимали витамин D, омега-3, занимались спортом, продлили жизнь на 3−4 месяца.

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