Приём противозачаточных вызвал облысение у некоторых женщин

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Университета Гаджа Мада выяснили более подробно, по каким причинам может возникать ФФА (фронтальная (лобная) фиброзная алопеция). Результаты этой работы опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

На основе собственных более ранних исследований авторы новой работы определили мутации в генах, наличие которых повышает вероятность развития у женщин фронтальной фиброзной алопеции. Один из этих генов — CYP1B1. Этот фермент отвечает за метаболизм гормонов.