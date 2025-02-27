Приём различных добавок оказался менее эффективен, чем здоровый образ жизни

В последние годы люди всё чаще стали обращаться к пищевым добавкам, чтобы предотвратить развитие определённых заболеваний. В том числе связанных с сердцем.

Однако кардиологи отмечают: к сожалению, нет никаких доказательств того, что добавки защищают от развития болезней сердца. Исследования не показали, что какие-то добавки могут окончательно снизить вероятность развития серьёзных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий: сердечного приступа, инсульта, сердечной смерти. Об этом сообщил изданию Health доктор медицины Стивен Копецки, кардиолог в клинике Майо, автор книги Live Younger Longer. Хотя, по словам Копецки, некоторые добавки демонстрируют потенциал для улучшения определённых показателей здоровья сердца. Это рыбий жир, коэнзим Q10 (CoQ10), фолиевая кислота.