Признаки, что через неделю у вас может случиться инсульт

При микроинсульте временно нарушается кровоснабжение головного мозга. Основные симптомы при этом такие же, как при серьёзном инсульте.

Если у вас есть подозрение на микроинсульт, то вам должны сразу предложить принять аспирин. Это должно предотвратить инсульт.

Повысить риск микроинсульта могут такие факторы, как сахарный диабет, нерегулярное сердцебиение, курение, повышенное давление, высокий уровень холестерина, регулярное употребление больших доз алкоголя, ожирение.

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