Признаки, что через неделю у вас может случиться инсульт

Признаки, что через неделю у вас может случиться инсульт43 % пациентов с инсультом испытывали то же самое
В Великобритании из-за инсульта умирают и становятся инвалидами многие люди. Но иногда за семь дней до возникновения инсульта у них появляются определённые симптомы.
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Как отмечает Cardiac Screen, за неделю до инсульта эти признаки испытывают почти 50 % пациентов. Это головная боль, покалывание либо онемение конечностей.
Согласно одному научному исследованию, 43 % людей с инсультом сталкивались с симптомами микроинсульта за семь дней до самого инсульта.
При микроинсульте временно нарушается кровоснабжение головного мозга. Основные симптомы при этом такие же, как при серьёзном инсульте.
Если у вас есть подозрение на микроинсульт, то вам должны сразу предложить принять аспирин. Это должно предотвратить инсульт.
Повысить риск микроинсульта могут такие факторы, как сахарный диабет, нерегулярное сердцебиение, курение, повышенное давление, высокий уровень холестерина, регулярное употребление больших доз алкоголя, ожирение.
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