Признаки деменции, которые возникают в вечернее время

Представители организации отмечают, что некоторые люди, страдающие деменцией, вечером могут испытывать возрастающее чувство беспокойства или возбуждения. У них может возникнуть ощущение, что они находятся не в том месте, в котором должны. Например, человек может сказать, что ему нужно идти домой, даже если он уже дома, или что нужно забрать из школы детей, даже если они уже выросли.

Из других вечерних симптомов специалисты называют споры или крики, хождение взад и вперёд, непонимание, что за люди рядом с ними или что происходит вокруг.

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