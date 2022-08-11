Признаки того, что вы переборщили с приёмом витаминов

Принимать слишком много витамина С опасно, так как это может привести к проблемам с желудком. Среди симптомов передозировки выделяются тошнота, рвота, головная боль, диарея, изжога, спазмы в кишечнике.

Добавка с бета-каротином способна повысить риск смерти, в особенности у бывших курильщиков и у тех, кто курит в настоящее время. Об этом говорит доктор медицинских наук Дональд Хенсруд.

Слишком большие дозы витамина B-3 (ниацина) приводят к повреждению печени. У человека могут возникнуть даже тяжёлые заболевания, связанные с этим органом.

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