Пробиотики и другие бесполезные или вредные для здоровья кишечника пищевые добавки

Пробиотики и другие бесполезные или вредные для здоровья кишечника пищевые добавкиЭто подтверждают и диетологи
Пробиотики. Чтобы они были эффективными, нужно принимать правильный штамм в правильной дозе. При этом пробиотики могут ухудшить симптомы у многих людей с избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике (SIBO). Об этом предупредила Керри Конлон, магистр наук, сертифицированный диетолог. Большинство же людей могут "выращивать" здоровый микробиом кишечника при помощи регулярных занятий спортом, употребления в пищу цельных и минимально обработанных продуктов.
Зелёные порошки. Не так много научных исследований подтверждают, что эти порошки улучшают общее состояние здоровья и работу кишечника. Кроме того, в зелёных порошках нет клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике, способствует усвоению питательных веществ, поддержанию пищеварения.
Пищеварительные ферменты. Часто считается, что они облегчают кислотный рефлюкс, газы и вздутие живота. Однако неизвестно, безопасны и эффективны ли эти ферменты. Большинству людей они просто не нужны, если только у них нет таких состояний, как муковисцидоз или проблемы с печенью. Об этом сказала Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог.
Антациды, отпускаемые без рецепта. Исследования демонстрируют, что ингибиторы протонной помпы (ИПП), то есть широко используемый тип антацида, могут значительно изменить состав микробиома кишечника. Это может вызвать чрезмерный рост вредных бактерий в кишечнике, изменение всасывания питательных веществ, неадекватные иммунные реакции.
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