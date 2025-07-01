Пробиотики и другие бесполезные или вредные для здоровья кишечника пищевые добавки

Пробиотики. Чтобы они были эффективными, нужно принимать правильный штамм в правильной дозе. При этом пробиотики могут ухудшить симптомы у многих людей с избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике (SIBO). Об этом предупредила Керри Конлон, магистр наук, сертифицированный диетолог. Большинство же людей могут "выращивать" здоровый микробиом кишечника при помощи регулярных занятий спортом, употребления в пищу цельных и минимально обработанных продуктов.

Зелёные порошки. Не так много научных исследований подтверждают, что эти порошки улучшают общее состояние здоровья и работу кишечника. Кроме того, в зелёных порошках нет клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике, способствует усвоению питательных веществ, поддержанию пищеварения.