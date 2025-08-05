Пробиотики и не только: врач назвал лучшие пищевые добавки для борьбы с запорами

Шелуха семян подорожника. Она используется уже много лет как натуральное средство от запоров в аюрведической медицине. Всё потому, что она богата клетчаткой. Исследования показывают, что шелуха семян подорожника также может положительно влиять на микробиоту кишечника.

Пробиотики. Исследования показывают, что некоторые их штаммы могут быть полезнее других для определённых проблем со здоровьем. Например, Lactobacillus reuteri отлично борется с запорами.

Оксид магния. Он втягивает больше воды в стул, делая его мягче и облегчая опорожнение. Особенно полезна эта форма магния может быть при лечении хронических запоров, у которых неизвестна причина.