Пробиотики оказались полезнее яблочного уксуса для здоровья кишечника

Как яблочный уксус, так и пробиотики содержат полезные бактерии, которые могут помочь здоровью кишечника. Но если вы хотите принимать что-то из этого, проконсультируйтесь с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.