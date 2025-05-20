Пробиотики оказались полезнее яблочного уксуса для здоровья кишечника

Опубликовано 20 мая 2025, 08:151 мин.
Пробиотики оказались полезнее яблочного уксуса для здоровья кишечникаЭто демонстрируют исследования
Яблочный уксус - ферментированный сок из яблок. Его принимают для лечения диабета, высокого уровня холестерина, акне, а также для снижения веса. Пробиотики - живые микроорганизмы (бактерии и дрожжи), которые могут принести пользу кишечнику. Но что из этого всё-таки лучше для организма?
Яблочный уксус может принести пользу кишечнику и не будет иметь побочных эффектов, если только принимать его в обычных дозах. Однако сейчас у учёных намного больше данных о безопасности и пользе пробиотиков для здоровья кишечника. Поэтому между яблочным уксусом и пробиотиками лучше выбрать второе.
Как яблочный уксус, так и пробиотики содержат полезные бактерии, которые могут помочь здоровью кишечника. Но если вы хотите принимать что-то из этого, проконсультируйтесь с врачом.
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