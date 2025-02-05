Пробки на дорогах оказались связаны с нездоровым питанием

Такая закономерность сохранялась в различных временных масштабах. При анализе по дням задержки на дорогах всего в 30 секунд на милю (0,6 км) увеличивали количество посещений ресторанов быстрого питания на 1%.

Вместе с тем гораздо чаще люди посещали рестораны с фастфудом, когда пробки на дорогах случались в вечерний час пик. А вот количество посещений продуктовых магазинов в это время немного уменьшилось.

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