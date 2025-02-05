Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 09:45
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Пробки на дорогах оказались связаны с нездоровым питанием

Вот что конкретно обнаружили учёные
Хотелось ли вам на ужин заказать фастфуд, застряв вечером в пробках? Учёные из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне выяснили, что задержки на дорогах значительно увеличивают количество посещений ресторанов быстрого питания. Результаты этой работы опубликованы были в Journal of Urban Economics.
Пробки на дорогах оказались связаны с нездоровым питанием
© Nabeel Syed/ Unsplash

Согласно анализу, сосредоточенному на округе Лос-Анджелес, непредвиденные задержки на дорогах сверх обычных заторов привели к увеличению посещений заведений быстрого питания на 1%. Это может показаться небольшим, однако оно эквивалентно увеличению посещаемости заведений с фастфудом на 1,2 миллиона человек в год только в округе Лос-Анджелес.

© Journal of Urban Economics (2025)

Такая закономерность сохранялась в различных временных масштабах. При анализе по дням задержки на дорогах всего в 30 секунд на милю (0,6 км) увеличивали количество посещений ресторанов быстрого питания на 1%.

Вместе с тем гораздо чаще люди посещали рестораны с фастфудом, когда пробки на дорогах случались в вечерний час пик. А вот количество посещений продуктовых магазинов в это время немного уменьшилось.

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