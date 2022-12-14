Проблемы с кишечником? Значит, у вас могут начать выпадать зубы

Проблемы с кишечником? Значит, у вас могут начать выпадать зубыЭти области часто связаны друг с другом
Новые научные публикации европейского исследовательского проекта показывают, что нередко воспалительные заболевания кишечника сосуществуют с болезнями полости рта. Подробнее об этом рассказывается в журналах Inflammatory Bowel Diseases и Journal of Clinical Periodontology.
Фото: NPS Medicinewise
Согласно результатам нового исследования, у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника чаще встречается пародонтит и в целом меньше зубов, чем у людей со здоровым кишечником. Кроме того, при пародонтите и воспалительном заболевании кишечника обострение кишечной болезни происходит более активно, чем у тех, у кого нет проблем со здоровьем полости рта.
В ходе этого исследования 1100 человек прошли онлайн-опрос. Примерно 50 % из них страдали болезнью Крона, остальные 50 % - язвенным колитом. Помимо этого, в исследовании участвовали около 3400 человек без воспалительных заболеваний кишечника.
Выяснилось, что у людей с заболеваниями кишечника состояние полости рта было хуже. Кроме того, здоровье полости рта пациентов с болезнью Крона было хуже, чем у остальных: у них выпало больше зубов, чем у людей с язвенным колитом.